ÖSYM KPSS sonuç tarihi: KPSS Lisans sonuçları ne zaman, hangi tarihte erişime açılacak?

Bu yıl KPSS Ön lisans ve Ortaöğretim sınavları gerçekleşmezken KPSS Lisans sınavları ise 14 Eylül'de sona erdi. Memur adayları sorulara yanıt verdi ve sonuç tarihi aramaları sınav biter bitmez araştırılmaya başlandı. ÖSYM daha önce takviminde sonuç tarihine yer vermişti. Şimdi adaylar bu tarihi öğrenmeye çalışıyor.

KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin takvimine göre KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Alan Bilgisi sınav sonuçları 10 Ekim 2025 Cuma günü açıklanacak.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.