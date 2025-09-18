ÖSYM KPSS sonuç tarihi: KPSS Lisans sonuçları ne zaman, hangi tarihte erişime açılacak?
Yüz binlerce aday devlet kadrolarına yerleşebilmek için her yıl KPSS lisans sınavına giriyor. Bu yıl da memur adayları sınavlarda elinden geleni yaptı. KPSS Lisans sonuç tarihleri için ise heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Net tarihi bilmeyenlerin ısrarla yönelttiği soru ise KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor. İşte o tarih...
Bu yıl KPSS Ön lisans ve Ortaöğretim sınavları gerçekleşmezken KPSS Lisans sınavları ise 14 Eylül'de sona erdi. Memur adayları sorulara yanıt verdi ve sonuç tarihi aramaları sınav biter bitmez araştırılmaya başlandı. ÖSYM daha önce takviminde sonuç tarihine yer vermişti. Şimdi adaylar bu tarihi öğrenmeye çalışıyor.
KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin takvimine göre KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Alan Bilgisi sınav sonuçları 10 Ekim 2025 Cuma günü açıklanacak.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.