ÖSYM MERKEZİ ATAMA: KPSS 2026/1 tercihleri ne zaman başlıyor?
KPSS ile kamuya yerleşmek isteyen adaylar için merkezi atama süreci yeniden gündemin üst sıralarına tırmandı. 2026/1 tercih dönemine ilişkin takvimin nasıl şekilleneceği yüz binler tarafından merak ediliyor. Dillerden düşmeyen soru ise "KPSS 2026/1 tercihleri ne zaman başlıyor" şeklinde...
23 Mart 2026 Pazartesi günü itibarıyla ÖSYM'den KPSS-2026/1 ile ilgili duyuru yapılmadı. 2025'te ilk tercihler 10-17 Temmuz tarihleri arasında alındı. Bu yıl da tercihlerin temmuz ayının ilk haftasında alınması bekleniyor.
Adaylar tercihlerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek.