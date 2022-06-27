ÖSYM: Sınav görevli ücretleri güncellenecek

ÖSYM’den yapılan açıklamada, sınav görev ücretlerinin güncelleneceği bilgisine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca 2022-YKS’nin ilk oturumu TYT’de görev alan sınav görevlilerinin ücretlerinin 24 Haziran Cuma günü, AYT ve YDT sınavlarında görev alan görevlilerinin ücretlerinin de bugün itibarıyla hesaplarına yatırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



“2022 yılının ilk altı ayı (Ocak-Haziran dönemi) için 2022 Ocak ayında belirlenen görevli ücretleri, 1 Ocak 2022’den bu zamana kadar gerçekleştirilen YKS dahil tüm sınavlarda (19 sınav) görev alan sınav görevlilerimize aynı tutarlar üzerinden ödenmiştir. 2022 yılı ikinci altı ayı (Temmuz-Aralık dönemi) için görevli ücretleri güncellenecek ve belirlenecek görevli ücretleri 1 Temmuz’dan itibaren yıl sonuna kadar uygulanacak sınavlarda geçerli olacaktır. Tüm sınav görevlilerimize katkıları ve emekleri için teşekkür ederiz.”