ÖSYM SONUÇ SAYFASI: 2026-ALES/2 sınav sonuçları açıklandı
2026-ALES/2 sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada "2 Ağustos 2026 tarihinde uygulanan 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2026-ALES/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır" denildi.
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ÖSYM'nin takvimine göre 2026-ALES/2 sonuçları bugün açıklanacaktı. On binler heyecanla araştırma yaparken ÖSYM saat 10.00'da beklenen duyuruyu geçti.
2026-ALES/2 SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
2026-ALES/3 sınavı ise 29 Kasım'da gerçekleşecek.
Kaynak: HABER MERKEZİ