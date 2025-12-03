ÖSYM tarafından 2025 YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Dil yeterliliklerini belgelemek amacıyla 2025 YDS/2 sınavına giren tüm adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlenmiş durumda. Sınavın tamamlanmasıyla birlikte, adayların gündemindeki tek konu, puanlarına ne zaman erişim sağlayacakları oldu. ÖSYM net tarihi paylaşmıştı, bu tarihi bilmeyenler "2025 YDS sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2) oturumunu tamamlayan adaylar için şimdi sonuç heyecanı başladı. 23 Kasım'da gerçekleşen sınavın ardından, adayların yoğun hazırlık sürecinin karşılığını alacakları o an sabırsızlıkla bekleniyor. Tarihler konusunda kafa karışıklığı yaşayanlar "2025 YDS sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor.
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 takviminde, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2025-YDS/2) sonuç tarihi resmen duyuruldu. Adayların merakla beklediği puanlar, 12 Aralık tarihinde erişime açılacak.
Adaylar, sınavdan aldıkları puanlara, ÖSYM’nin özel sonuç açıklama adresi olan https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden, kendilerine ait T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak erişim sağlayabilecek.