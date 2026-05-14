ÖSYM tarafından 2026-ALES/1 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

2026-ALES/1 sınav süreci 25 Mart'ta başvurular ile başladı. On binler 10 Mayıs'ta sınavda ter döktü. Şimdi en önemli husus sonuçlar... Henüz sonuç tarihini bilmeyenler "2026-ALES/1 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.

2026-ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin 2026 takvimine göre 2026-ALES/1 sonuçları 5 Haziran'da ilan edilecek. Kurum sonuç saatini ise henüz açıklamış değil.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.