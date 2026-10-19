ÖSYM tarafından 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS Ön Lisans sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yüz binler ÖSYM'den gelecek duyuruya kilitlenirken net tarihi öğrenmek isteyenler "2026 KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor.
2 yıl aradan sonra KPSS Ön Lisans bu yıl 4 Ekim'de gerçekleşti. Memur adayları sonuçlar sonrası tercihte bulunmak isterken şu sıra en önemli konu sonuç tarihi... Peki, 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin 2026 yılı takviminde yer alan bilgiye göre KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, açıklandığı andan itibaren ÖSYM'nin resmi sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilirler.
KPSS-2026/2 tercihleri ise 17 Aralık'ta başlayacak.