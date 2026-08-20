ÖSYM tarafından DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor?

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2026 DGS sonuçları 13 Ağustos'ta gerçekleşecek. Bugün sonuçların üzerinden bir hafta geçti. Adaylar tercih yapmak için sabırsızlanırken "DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor" sorusu hız kesmiyor.

2026 DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

2026 DGS tercihleri 20 Ağustos 2026 Perşembe günü başlamış değil. Geçen sene DGS sonuçları 14 Ağustos'ta erişime açılmış, tercihler 28 Ağustos'ta yapılmıştı. Aynı süreç işlediği takdirde 2026 yılı DGS tercihlerinin 27 Ağustos'ta başlaması beklenir.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 04 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.