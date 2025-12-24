ÖSYM tarafından KPSS 2025-2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına ÖSYM üzerinden yerleştirme yapılacak. Memur adayları başvurularını 25 Aralık'a kadar yapmak zorunda... Başvurular biter bitmez sonuç tarihi araması tavan yapacak. Peki, KPSS 2025-2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2025/2 tercih sonuçları tarihi hakkında ÖSYM'den bir duyuru gelmedi. Bir önceki tercihler 17 Temmuz'da son bulmuş sonuçlar 24 Temmuz'da ilan edilmişti. Bu yıl gözler 2 Ocak'ta olacak.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.