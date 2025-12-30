ÖSYM tarafından KPSS-2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS-2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 25 Aralık'tan bu yana memur adayları bu soruya yanıt arıyor. Her geçen gün sabırsızlık artarken ÖSYM'nin resmi sitesi kontrol ediliyor. Bir önceki süreç ile ilgili bilgi alınmak isteniyor. İşte konuya dair detaylar...

KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2025/2 tercih sonuçları tarihi hakkında ÖSYM'den bir duyuru gelmedi. Bir önceki tercihler 17 Temmuz'da son bulmuş sonuçlar 24 Temmuz'da ilan edilmişti. Bu yıl gözler 2 Ocak'ta olacak.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklar.

Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacak.