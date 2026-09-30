ÖSYM tarafından KPSS Ortaöğretim sınav yerleri, sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
KPSS ortaöğretim sınavı için zaman daralıyor. Yüz binler bir an evvel oturumda ter dökmek isterken sınav öncesi konu sınav giriş belgeleri... Lise mezunları şu sıralar sık sık "KPSS Ortaöğretim sınav yerleri, sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.
KPSS Ortaöğretim sınavı 2 yılın ardından ekim ayında gerçekleşecek. Sözleşmeli memur adayları sınav hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürürken sınav yerleri gündem olmuş durumda... Peki, KPSS Ortaöğretim sınav yerleri, sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
2026 KPSS Ortaöğretim sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim'de gerçekleşecek. ÖSYM sınavdan ön gün önce sınav giriş belgelerini yayımlıyor. Bu sebeple gözler 15 Ekim tarihinde olacak.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 15 Ekim tarihinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.
2025-KPSS Ortaöğretim sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.