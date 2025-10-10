ÖSYM tarafından TUS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
TUS tercih döneminin sona ermesiyle birlikte sonuç aramaları hızlandı. İşlemlerin üzerinden 4 gün geçerken sonuç tarihleri merak ediliyor. Adayların ısrarla yönelttiği soru ise "TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde...
TUS tercih sonuçları için bekleyiş sürüyor. 6 Ekim'de son bulan tercih işlemleri sonrası sonuç tarihinin ÖSYM'nin takviminde yer almaması nedeniyle adaylar bilgi alma peşinde... Bu sebeple sıkça başvurulan soru ise "TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.
TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2. dönem TUS tercih sonuç tarihi hakkında ÖSYM'den bir duyuru yayımlanmadı. Bir önceki dönem başvurular 27 Mayıs'ta sona ererken sonuçlar 3 Haziran'da ilan edilmişti. Bu süre hesap edildiğinde TUS 2. dönem tercih sonuçlarının 12 Ekim'de açıklanması bekleniyor.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.