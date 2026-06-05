ÖSYM tarafından YKS sınav yerleri açıklandı mı? Üniversite sınav giriş belgesi ne zaman erişime açılacak?

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YKS 2026'ya çok az bir süre kaldı. Sınav sürecinde ilk olarak sınav giriş belgelerinin açıklanması var. Gözler sürekli olarak ÖSYM'ye çevrilirken "YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak" sorusu her geçen dakika sıklaşıyor.

YKS 2026 sınav giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak?

2026 YKS sınav giriş belgeleri henüz ilan edilmedi. ÖSYM her yıl sınavdan 10 gün önce sınav yerlerini duyuruyor. Bu yıl da 10 Haziran tarihi öne çıkıyor.

YKS sınavı ne zaman?

ÖSYM'nin belirlediği takvime göre TYT oturumu 20 Haziran 2026'da; AYT ve YDT sınavı 21 Haziran 2026'da gerçekleşecek.