ÖSYM, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yerleştirme sonuçlarını açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımı için 16-23 Mart 2021 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından sonuçlar için bekleyen adaylara beklenen haber Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'den geldi. ÖSYM'nin internet sitesinden paylaşılan duyuruda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımı KPSS 2021/4 sonuçlarının aday erişimine açıldığı duyuruldu.

Başvuruda bulunan adaylar ÖSYM AİS ve ÖSYM Sonuç sayfalarına T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile giriş yaparak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımı sonucunu öğrenebiliyor.

ÖSYM'den açıklama geldi

ÖSYM, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımı konusunda paylaştığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

"6 - 23 Mart 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/4 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 31 Mart 2021 tarihinde saat 09.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir."