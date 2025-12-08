ÖSYM üzerinden ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte duyurulan tarih...

Yılın son ALES oturumunu geride bırakan adaylar, değerlendirme sürecinin ne zaman tamamlanacağını sorguluyor. Sınavın ardından binlerce kişi puanların sisteme düşeceği tarihe odaklandı. ÖSYM’nin sonuç geçmiş olduğu tarihi bilmeyenler ya da tereddüt yaşayanlar şimdi "ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.

ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM’nin sınav takvimine göre 2025-ALES/3 sonuçlarının 12 Aralık tarihinde erişime açılması planlanıyor.

Adaylar, sonuç bilgilerine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle birlikte ÖSYM’nin sonuc sayfası üzerinden ulaşabilecek.