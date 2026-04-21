ÖSYM üzerinden KPSS-2026/1 tercihleri ne zaman başlayacak?

Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları KPSS'ye girip memur olma yolunda adım atarken heyecanla kamu kurum ve kuruluşları için tercihte bulunmak istiyor. Mayıs ayı yaklaşıyor ve beklentiler bir hayli yüksek... Günler ilerledikçe "KPSS-2026/1 tercihleri ne zaman başlayacak" diye soruluyor.

21 Nisan 2026 Saşı günü itibarıyla ÖSYM'den KPSS-2026/1 ile ilgili duyuru yapılmadı. 2025'te ilk tercihler 10-17 Temmuz tarihleri arasında alındı. Bu yıl da tercihlerin temmuz ayının ilk haftasında alınması bekleniyor.

Adaylar tercihlerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek.