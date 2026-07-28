ÖSYM üzerinden YKS tercih işlemleri başlatıldı mı? Üniversite tercihleri saat kaçta başlıyor? İşte kılavuz

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YKS sonuçlarının açıklanması ile birlikte tercih dönemi bekleyişi başladı. ÖSYM Başkanı Ali bayram Ersoy'un aktardığı bilgiye göre üniversite tercihleri 29 Temmuz'da başlıyor. ÖSYM'nin saat belirtmemesi nedeniyle "YKS tercihleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak" sorusu daha çok hızlanıyor.

Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?

2026 YKS tercihleri 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Adaylara 13 günlük bir süre tanınmış olacak. ÖSYM saati belirtmezken geçen sene başvurular saat 15.45'te başlamıştı. Sonuç tarihi ise henüz bilinmiyor.

Adaylar tercihlerini, 29 Temmmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında kılavuzda yer alan kurallara göre T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacak.

2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu için tıklayınız (ÖN BİLGİ AMAÇLI)