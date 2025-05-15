ÖSYM'DEN SON DAKİKA DUS AÇIKLAMASI: DUS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DUS sonuçları için gözler bugün ÖSYM'deydi... Sonuçlar genellikle saat 10.00'da açıklanıyordu fakat bu dönem beklenen olmadı. Adaylar sıklıkla ÖSYM'nin sitesini kontrol ederken "DUS sonuçları saat kaçta açıklanacak" sorusunu yöneltirken saat 17.00'de ÖSYM'den açıklama geldi.

DUS sonuçları kaçta açıklanacak?

ÖSYM Başkanlığından yapılan açıklamada "20 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 1. Dönem) ile 2025 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nda (2025-STS Diş Hekimliği 1. Dönem) yer alan bazı sorulara iptal davası açılmış olması nedeniyle 2025 ÖSYM Sınav Takvimi’nde sonuç açıklama tarihi 15 Mayıs 2025 tarihi olarak duyurulan sınavların sonuçları, yargı kararı sonrasında açıklanacaktır. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.