ÖSYM'den son dakika YKS tercih kılavuzu açıklaması: YKS tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak?

YKS sürecinde bir sonraki adım YKS tercihleri... Tercihler öncesi en önemli husus ise YKS tercih kılavuzu... Adaylar günlerdir "YKS tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak" diye soruyordu. ÖSYM son dakika duyurusu yaptı.

YKS tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'den yapılan açıklamada "2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu çalışmaları tamamlanmak üzere olup Kılavuz, 30 Temmuz 2025 tarihinde adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Adaylar tercihlerini, 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecektir" denildi.