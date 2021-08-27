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ÖSYM'den YKS duyurusu: Sonuçlar gelecek hafta açıklanacak

ÖSYM Başkanı Aygün, YKS yerleştirme sonuçlarının önümüzdeki hafta içinde açıklanacağını duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) yerleştirme sonuçlarının gelecek hafta içerisinde açıklanacağını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.