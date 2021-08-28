ÖSYM'den YÖKDİL için saat uyarısı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), yarın yapılacak 2021-YÖKDİL/2 için adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağını hatırlattı.

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, adayın sınava girebilmesi için sınava giriş belgesine ek olarak, fotoğraflı nüfus cüzdanını, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurmasının zorunlu olduğu belirtildi.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Fotoğraflı nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecektir."

Sınava girecek adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı da hatırlatıldı.