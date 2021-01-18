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ÖSYM'nin 2021 sınav takvimi açıklandı

ÖSYM Başkanı Aygün, YKS'nin 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2021 yılı sınav takviminin "https://www.osym.gov.tr/" adresinden açıklandığını duyurdu.

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihlerini, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2021 Yılı Sınav Takvimine http://osym.gov.tr internet sitemizden erişebilirsiniz." dedi.

Aygün, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Buna göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) Temel Yeterlik Testi (TYT) oturumu 26 Haziran'da, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumları ise 27 Haziran'da yapılacak.

 

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