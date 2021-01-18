ÖSYM'nin 2021 sınav takvimi açıklandı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2021 yılı sınav takviminin "https://www.osym.gov.tr/" adresinden açıklandığını duyurdu.

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihlerini, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2021 Yılı Sınav Takvimine http://osym.gov.tr internet sitemizden erişebilirsiniz." dedi.

Aygün, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirileceğini belirtti.

📌2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir



📌Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran,



📌Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır



Adaylarımıza başarılar dilerim.#YKS2021 pic.twitter.com/pbAdtuUCCO — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) January 18, 2021

Buna göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) Temel Yeterlik Testi (TYT) oturumu 26 Haziran'da, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumları ise 27 Haziran'da yapılacak.