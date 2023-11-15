Otel odasında İngiliz kadını tornavidayla öldüren şüpheli tutuklandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fatih'teki bir otel odasında temizlik görevlilerinin bir kadına ait ceset bulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce olay yerinde yapılan incelemede, İngiliz vatandaşı A.M.D. (26) isimli kadının vücudunun farklı yerlerinden aldığı tornavida darbeleriyle hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayette kullanılan tornavida ise otel odasındaki klozette bulundu.

Olaya ilişkin şüphelinin yakalanması için harekete geçen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden zanlının cinayetin ardından taksiye binerek otelden ayrıldığını tespit etti.

Polisler taksiciyi telefonla yönlendirdi

Plakasından taksiciye ulaşan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şoförden taksiyi en yakın karakola ya da polis uygulama noktasına götürmesini istedi.

Bunun üzerine Fatih'teki bir uygulama noktasında duran taksici, İngiliz vatandaşı şüpheli A.Y.M'nin (28) yakalanmasını sağladı.

Yapılan araştırmada birlikte yaşadığı öğrenilen çiftin 11 Kasım'da turistik amaçlı İngiltere'den İstanbul'a geldiği, aynı gün Fatih'teki bir otel odasına yerleştiği belirlendi.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle ilaç kullandığını, A.M.D'nin kendisine uyuşturucu verdiğini ve aralarında tartışma yaşandığı için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.