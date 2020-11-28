Otel ve konaklama tesisleri için yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, COVID-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde ve vatandaşların ihbar veya şikayetleriyle, bazı otel ve konaklama tesislerinin restoran ve lokantalarına gerekli şartları taşımayan kişilerin kabul edildiği, kısıtlamaları aşmak amacıyla içine konaklama da eklenerek müzikli-yemekli eğlence programı paketleri satıldığı belirlendi.

Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı valiliklere, "Konaklama Tesislerindeki Restoranlar" konulu bir genelge gönderdi.

Genelgede, COVID-19 salgınının yayılımında tüm dünyada ve özellikle Avrupa'da hızlı bir artış yaşandığı, Türkiye'de de vaka sayılarında yükseliş görüldüğü belirtildi.

Daha önce gönderilen genelgelerle, içinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kuralının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken yeni kural ve önlemler belirlenerek valiliklere bildirildiği anımsatıldı.

Bu genelgelerle, restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme­-içme yerlerinin 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sadece "paket servis" veya "gel­ al" hizmeti verecek şekilde açık olabileceği, restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebileceğinin hüküm altına alındığı ifade edildi.

Oteller ve konaklama tesislerinde bulunan restoran ve lokantaların hangi esaslar çerçevesinde faaliyet gösterebileceklerinin de İçişleri Bakanlığınca yayınlanan "Sıkça Sorulan Sorular"ın 9'uncu maddesinde açıklandığı bildirildi.

Buna rağmen bazı oteller ve/veya konaklama tesislerinde restoran ve lokantalar için belirlenen kurallara aykırı uygulamalar yapıldığı, şartları taşımayan kişilerin otel veya konaklama tesisi içindeki restoran veya lokantalara kabul edildiği ya da kısıtlamaları aşmak adına içine konaklama da eklenerek müzikli-yemekli eğlence programı paketlerinin satışa sunulduğu kaydedildi.

Genelgede, yeme-içme yerleri için getirilen kısıtlamalardan istisna tutulan otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik yemek hizmeti verebilecekleri bildirildi.

Denetimler yoğunlaştırılacak, etkinliği artırılacak

Otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların dışarıya paket servisi yoluyla satış yapmalarına müsaade edilmeyeceği, bu yerlere yönelik denetim faaliyetlerinin yoğunlaştırılacağı ve etkinliğinin artırılacağı ifade edildi.

Kolluk kuvvetlerince yapılan denetimlerde, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda bulunan müşterilerin Kimlik Bildirme Kanunu çerçevesinde bildirimde bulunulan kişiler arasında olup olmadığının muhakkak kontrol edileceği belirtildi.

Kimlik Bildirme Kanunu çerçevesinde yapılan bildirimlerle otel ve konaklama tesislerinin kendi kayıtları arasında tutarsızlık olup olmadığının denetleneceği vurgulandı.

Otel ve konaklama tesislerindeki restoran, lokanta ve diğer salonlarda saat 22.00'den sonra hiçbir koşulda müzik yayını (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) yapılamayacağı kaydedildi.

Vali ve kaymakamlarca belirtilen esaslar doğrultusunda, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınacağı ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyeceği belirtildi.

Genelgede, belirlenen esaslara aykırı uygulama yaptığı veya eğlence yeri şeklinde faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen otel ve konaklama tesislerine yönelik, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ve Turizmi Teşvik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem yapılacağı, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı bildirildi.