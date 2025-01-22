Otel yangınında hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim ediliyor

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında yaşamını yitiren bazı kişilerin cenazeleri, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda kimlik tespiti yapıldıktan sonra ailelerine teslim edilmeye başlandı.

Cenazelerin tespit çalışmaları devam ediyor

Alınan bilgilere göre, yangında hayatını kaybeden 25 kişinin cenazesi, kimlik tespit işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Bu süreçte kimliği belirlenen 8 kişinin cenazesi, kurum önünde bekleyen yakınlarına teslim edildi. Diğer cenazelerin tespit çalışmaları ise devam ediyor.

Yangında yaşamını yitiren Esra Nazik’in bir yakını olan Erhan Yıldız, 25 yaşındaki Nazik’in Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nden mezun olduğunu ve İzmir’de yaşadığını belirtti. Yıldız, ayrıca genç kadının yaklaşık bir aydır Kartalkaya’daki otelde çalıştığını ifade etti.

"Bizim sabaha karşı haberimiz oldu"

Yıldız, "Yangından haberleri olduğunda birkaç yeri aramış Esra kızımız, 'Yanıyoruz, yardıma gelmiyorsunuz.' gibi konuşmuş. Bizim sabaha karşı haberimiz oldu, telefonlarına ulaşamadık. Burada olduğunu öğrenince geldik" şeklinde konuştu.

"Çocuklarımız uykuda vefat etti"

Yangında kızı Feray ve torunu Oya Kanpolat’ı kaybeden Sema Şahin ise şöyle dedi: "Bu işin peşini bırakmayacağım, suçlu olanlar cezasını çeksinler. Bu yaşta bu acıları tatile giden çocuklarımla yaşamamalıydım, taptaze filizlerim ölmemeliydi. Bütün devlet büyüklerine yalvarıyorum, lütfen görevlerini yapsınlar. Çocuklarımız uykuda vefat etti, bu acıyı yaşadıysam herkes bunun bedelini ödesin"