'Otel yangınında ölenlerin ailelerini arayıp alay ettiler' iddiası! Soruşturma başlatıldı

Bolu'da 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.

İHA'nın haberine göre bazı kişilerin hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayarak alay ettiği iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek, ‘kişinin hatırasına hakaret’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarını kapsıyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne şahısların tespiti için talimat verildi.