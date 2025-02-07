Otel yangınında yeni bilirkişi heyeti! Bakan'dan 'Yeni tutuklamalar gelebilir' mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Habertürk'te gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

Tunç, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından toplamda 3 bin 522 dosyada işlem yapıldığını, 1491 dosyanın iddianamesinin düzenlendiğini ve davasının açıldığını belirtti.

Tunç, depremle ilgili 2 bin 31 soruşturmanın devam ettiğini, 2 bin 578 dosyada da bilirkişi incelemelerinin tamamlandığını, raporların hazırlandığını belirterek, "Şu anda hala 248 kişi tutuklu durumunda. 1036 kişi hakkında da adli kontrol söz konusu" dedi.

Bolu'daki yangın

Tunç, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, yangınla ilgili daha ihtisas sahibi, özellikle yerelle bağlantısı olmayan, tarafsız, teknik ve detaylı inceleme yapılabilecek yeni bir bilirkişi heyeti oluşturulmasına karar verilmesi üzerine İstanbul Teknik Üniversitesi'nden 8 kişilik heyet oluşturulduğunu, raporlama sürecinin devam ettiğini söyledi.

'Yeni gözaltı ve tutuklamalar olabilir'

Bu konu üzerinden politika yapılmaması gerektiğini dile getiren Tunç, "Burada gerçek neyse ortaya çıksın. Biz diyoruz ki, 'Bunun ucu nereye dokunursa dokunsun.'. Ama onlar şunu diyor, 'Bunun ucu bizim arkadaşlarımıza dokunmasın.'. Aradaki fark bu. Onlar 'Belediye başkanı, belediye burada sorumlu değildir.' diyorlar. Bilirkişi raporu hazırlanmamış, savcılık henüz daha soruşturmayı devam ettirirken 'Şu kusurludur ya da bu kusursuzdur.' diyebilir misiniz? Diyemezsiniz." ifadelerini kullandı.

Tunç, sürece ilişkin, "Burada gelecek olan bilirkişi raporuna göre savcılık makamı elbette ki yeni gözaltılar yapabilir, tutuklama kararları verebilir. Bir yandan hukuk davası bakımından da şirket yetkililerinin mal varlığına ilişkin tedbirler de konuldu." dedi.