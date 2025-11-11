Otizmli öğrenciyi merdivenden iten müdürle ilgili yeni gelişme
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otizmli bir öğrenciyi merdivenden ittiği gerekçesiyle gözaltına alınan okul müdürü Bekir G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 5 Kasım günü Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu'nda yaşanan olayda okul müdürü Bekir G.'nin otizmli öğrenciyi merdivenden itmesinin güvenlik kamera kaydının basında yer alması üzerine jandarma ekipleri tarafından okul müdürü gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen okul müdürü Bekir G., çıkarıldığı mahkemece 'Kendini savunamayacak yaşta çocuğa kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.