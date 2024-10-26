Oto galericiler sitesine silahlı saldırı yapanlar yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Ekim'de Gökevler Mahallesi'nde oto galericilerin bulunduğu siteye gelen şüpheli tarafından yapılan silahlı saldırı sonrası çalışma başlattı.

Esenyurt'ta, oto galericilerinin bulunduğu sitedeki iş yerlerine düzenlenen, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

4 şüpheli gözaltında

Ekipler, A.T.Ç'nin ağır yaralandığı silahlı saldırıyı tanınmamak için çarşaf giyen Y.G'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüpheli, saldırının ardından yurt dışına kaçmak için gittiği Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandı. Olayla ilgili incelemelerini sürdüren ekipler, saldırıyla bağlantısı olduğu belirlenen 3 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar, adliyeye sevk edildi.