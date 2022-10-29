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Oto sanayi sitesindeki patlamada ölü sayısı 2'ye yükseldi

İstanbul'da oto sanayi sitesindeki patlamada yaralanan bir işçi daha hayatını kaybetti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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İstanbul Başakşehir'de araç tamir-bakımı yapılan iş yerinde dün meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Esenler Sanayi Sitesi 1. Blok'ta araç tamir-bakımı yapılan iş yerinde dün ilk belirlemelere göre oksijen tüplerinden meydana gelen patlamada yaralanan 3 kişiden Musa Yaycı, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Aynı hastanedeki yaralılardan Nadim Kazan taburcu edildi, Ferhat Çavga'nın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Öte yandan, olay yerinde ölen Fatih Önür'ün cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak memleketi Tokat'a gönderildi.