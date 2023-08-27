Oto sanayide yangın çıktı, beş araç hasar gördü
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde oto sanayi sitesinde çıkan yangında 5 araçta hasar oluştu.
Haber Merkezi
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Atatürk Oto Sanayi Sitesi 10. Sokak'taki bir işyerinin önünde bulunan bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın tamir ve bakım işlemleri için burada bulunan 4 araca da sıçradı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında, 3 araç kullanılamaz hale gelirken, 2 araçta hasar oluştu.