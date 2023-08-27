Oto sanayide yangın çıktı, beş araç hasar gördü

Atatürk Oto Sanayi Sitesi 10. Sokak'taki bir işyerinin önünde bulunan bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın tamir ve bakım işlemleri için burada bulunan 4 araca da sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında, 3 araç kullanılamaz hale gelirken, 2 araçta hasar oluştu.