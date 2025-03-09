Otobüs biletlerine bayram zammı: Tatil bölgeleri rotada

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kaldı.

Ramazan arifesi olan 29 Mart Cumartesi gününün otobüs biletleri zamlı olarak satışa sunuldu.

Sabah Gazetesi'ndeki habere göre, bu durum özellikle tatili kısıtlı olan kişiler tarafından büyük tepkiyle karşılanırken otobüs firmaları ise kendini, "Biz bilete zam yapmadık. Diğer günler yüzde 20-30 indirim uyguluyorduk. Bu indirimi kaldırıyoruz" diye savunuyor.

Tatil bölgeleri rotada

Zam yapılan rotalar arasında Antalya, İzmir, Aydın gibi tatil bölgeleri olduğu belirtiliyor.

Örneğin İstanbul-İzmir otobüs bileti perşembe günü 849 TL'den satılırken aynı bilet bir gün sonra 1.100 TL'den satışa çıkıyor.