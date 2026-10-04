Otobüs, metro, metrobüs ve vapur ücretsiz: Tarih belli oldu
İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla 6 Ekim 2026 Salı günü kentte toplu ulaşım ücretsiz olacak. İstanbullular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından gün boyunca ücret ödemeden yararlanabilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kapsamında toplu ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.
İBB’den yapılan açıklamaya göre, 6 Ekim Salı günü İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.
Ücretsiz ulaşım uygulaması kapsamında İstanbullular; otobüs, metro, metrobüs, vapur ve raylı sistemler başta olmak üzere İstanbulkart entegrasyonuna dahil hatlardan ücret ödemeden yararlanabilecek.
Uygulama, 6 Ekim 2026 Salı günü gün boyunca geçerli olacak.