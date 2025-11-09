Otobüs seyir halindeyken şoför fenalaştı: İETT otobüsü kaldırıma çıktı

Beşiktaş'ta seyir halindeyken kalp krizi geçiren İETT şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, şoför hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yıldız Mahallesi Yıldız Caddesi ile Barbaros Bulvarı kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 HO 2429 plakalı İETT otobüsünü kullanan Mehmet Çılasın, seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Kontrolünü kaybeden şoförün kullandığı otobüs kaldırıma çıkarak durabildi.

Otobüste bulunan yolcular kısa sürede tahliye edilirken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şoför Mehmet Çılasın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kazada yalnızca kaldırımdaki bir ağacın devrildiği öğrenildi.

"Net bir bilgi yok ama şoförün durumu ciddiymiş"

Kazaya ilişkin açıklama yapan Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi İlyas Savaş, "Şoförümüz herhalde kalp krizi geçirmiş. Biz de kooperatif yönetiminde araçlar kaza geçirdiği zaman görevli arkadaşlarız. Ben de duyar duymaz geldim müdahale etmeye. Şimdi baktım şükür, yaralı kimse yok. Şoför kalp krizi geçirdiği için şoförün yanına gideceğim. Net bir bilgi yok ama şoförün durumu ciddiymiş. Şükür ki kaldırımda geçen yayalara, vatandaşlara bir şey olmamış, onun için mutluyuz. Bir hastalığı yoktu. Bizim şoförlerimiz doktor kontrollüdür, bir hastalığı olsa bizimle çalışamaz. Otobüste pek yolcu yoktu, net bir sayı yok" dedi.

Savaş, şoförün herhangi bir sağlık sorunu olmadığını ve tüm sürücülerin düzenli doktor kontrollerinden geçtiğini de sözlerine ekledi.