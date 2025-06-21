Otobüs şoförüne silahla saldıran saldırgan, serbest bırakıldı

İddiaya göre, halk otobüsü şoförü Osman Y. (55), trafikte bir otomobil sürücüsü ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Osman Y. ile otomobil sürücüsünün direksiyon başındaki tartışması giderek büyüdü.

Tartışma ve silahlı saldırı anları saniye saniye otobüs kamerasında

Direksiyon başındaki otomobil sürücüsü, yine direksiyon başındaki halk otobüsü şoförüne Osman Y.'ye açık kapıdan 5 el ateş ederek kaçtı. Ayağına isabet eden kurşunlarla yaralanan Osman Y., hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ve ayaklarında his kaybı olduğu öğrenilen otobüs şoförünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan ve daha sonra yakalanan saldırganın, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.