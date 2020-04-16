Otobüs taşımacılığının duayeni uğurlandı

16 Nisan 2020

Özkaymak Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Konyalı işadamı Rahim Özkaymak geçen salı günü sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

83 yaşındaki işadamı Rahim Özkaymak, şehitlik namazgahında kılınan cenaze namazının ardından musalla mezarlığında toprağa verildi.

Rahim Özkaymak kimdir?

1937 yılında Konya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Konya’da tamamladı. 38 model Opel marka kamyon ile nakliyecilik yapan babası Mevlüt Özkaymak’ın vefatı üzerine tahsilini yarıda bırakan Rahim Özkaymak, 1952 yılında karosericilik mesleğine ve iş hayatına başlamış oldu. Müteşebbis olarak devletine ve milletine hizmet vermek üzere genç yaşta sanayi ve ticaret hayatına karosericilik ile başlayan Özkaymak, 1960 yılında projesi ve imalatı tamamen kendisine ait otobüslerle Konya’dan İstanbul, Ankara, Adana ve İzmir’e yolcu taşımacılığına başladı.

Günün koşullarına göre teknolojiye ayak uyduran Rahim Özkaymak, 1962 yılında Türkiye’de ilk defa çelik karoseri ve yatar koltuklu otobüs imalatı mimarı olma unvanına da sahipti. 1972 yılında bir dönem Konya Ticaret Odası Meclis Üyeliğinde bulunan Rahim Özkaymak, 1973 yılında da Konya Belediyesi Meclis Üyeliği görevini üstlendi. 1978 yılında seçildiği Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı da 1995 yılının sonuna kadar aralıksız bir şekilde sürdürdü. Başkanlığı döneminde Konyalı işadamlarına sayısız hizmet getiren ve bir dönem TOBB yönetiminde görev alan Rahim Özkaymak, Türkiye’nin en aktif Ticaret Odası ve en modern hizmet binasının yapımının yanı sıra, Alman teknolojisini Türkiye ekonomisi ve Konya sanayisine kazandırmak için Dortmund Meslek Odası ile müşterek çalışmalar yaptı.

Ortak projeler kapsamında ilk etapta Konyalı tüccar ve sanayiciler için mesleki konularda seminerler gerçekleştiren Özkaymak, sanayi sektöründe vasıflı eleman sorununa köklü çözüm getirmek amacıyla Mesleki Eğitim Merkezi’nin kurulmasını sağladı. En son teknoloji ile donatılmış Eğitim Merkezi; her yıl Türk ekonomisine büyük girdiler sağlamanın yanı sıra, Türk insanının becerisini ortaya koyma fırsatını vermişti. Aynı zamanda Rahim Özkaymak 80’li yıllarda Konya’nın ilk sağlık vakfınında kurucuları arasında da yer almıştı. Bugünlerde Özkaymak Holding madenden taşımacılığa, turizm, otomotiv ve basın sektöründe geniş bir yelpazede hizmet veriyor.