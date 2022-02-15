Otogarda taksinin bagajından kalaşnikof ve mermiler çıktı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güven Timleri ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerine bağlı ekipler, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 11 Şubat'ta asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi. Durdurulan taksideki B.V'nin şüpheli hareketler sergilemesi üzerine bagaj eşyasını kontrol eden ekipler, koli içerisine gizlenmiş kalaşnikof tüfek ve 108 fişek buldu. Şüpheli B.V gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada, şüphelinin koliyi il dışından gelen bir otobüsten teslim aldığı, kolinin asıl sahibinin D.I olduğu belirlendi. D.I'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan adliyeye sevk edilen B.V, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.