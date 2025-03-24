Otogarlarda bayram hareketliliği başlıyor: Her gün 8 bin 500 otobüs sefer yapacak

Ramazan Bayramı'nın ilk gününün 30 Mart Pazar'a denk gelmesi sebebiyle, tatili fırsat bilip yolculuğa çıkmak isteyenler 27 Mart akşamı için otobüs biletlerini çoktan satın aldı bile.

Benzin ve uçak bilet fiyatlarının yüksek olması nedeniyle otobüsle yolculuğu tercih eden kişilere yönelik açıklamada bulunan Tüm Otobüsçüler Federasyonu ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclis Başkanlığı Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, bayram tatilinde 3,5 milyon kişinin otobüslerle seyahat etmesinin beklendiğini açıkladı.

"Talep gelirse ek sefer konulabilir"

Otobüs seferlerinde hareketliliğin 27 Mart itibarıyla başlayacağını belirten Yıldırım, "Ramazan Bayramı tatili süresince günde yaklaşık 8 bin 500 otobüs yolcu taşıyacak" dedi ve ekledi: "Bu haftanın ortasından itibaren otobüs seferlerinde Ramazan Bayramı tatili yoğunluğu yaşanacak. Normal seferlerde biletler tükenmek üzere. Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 27 Mart'ta başlayacak otobüslerdeki hareketlilik, dönüşte 6-7 Nisan'da olacak. Otobüs firmalarından talep gelmesi durumunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na turizm araçlarının da yolcu taşımada kullanılması için başvuruda bulunacağız."

Yıldırım, otobüs biletlerinde herhangi bir zammın söz konusu olmadığını ifade ederek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın belirlediği listede taban fiyatın uygulanacağını sözlerine ekledi.