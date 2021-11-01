  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Otogaza 49 kuruş zam
Takip Et

Otogaza 49 kuruş zam

Otogaz fiyatlarına gece yarısından itibaren 49 kuruş zam geldi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Akaryakıt ürünlerindeki zamlar devam ediyor. Fiyat artışlarında, uluslararası fiyatlardaki değişimler ve dolar kurundaki yükseliş etkili oluyor.

Otogaz fiyatlarında, gece yarısından itibaren 49 kuruşluk artış yapıldı. Otogaza en son 20 Ekim'de 22 kuruş zam yapılmıştı.

Bu geceden itibaren geçerli olacak zamlı fiyatlar, pompa fiyatlarına yansıyacak. 

İstanbul'da 6,10-6,18 liradan satılan otogaz fiyatı zam sonrasında 6,59-6,67 liraya yükselecek. Ankara'da 6,74, İzmir'de 6,53 liraya çıkacak.