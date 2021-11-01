Otogaza 49 kuruş zam
Otogaz fiyatlarına gece yarısından itibaren 49 kuruş zam geldi.
Akaryakıt ürünlerindeki zamlar devam ediyor. Fiyat artışlarında, uluslararası fiyatlardaki değişimler ve dolar kurundaki yükseliş etkili oluyor.
Otogaz fiyatlarında, gece yarısından itibaren 49 kuruşluk artış yapıldı. Otogaza en son 20 Ekim'de 22 kuruş zam yapılmıştı.
Bu geceden itibaren geçerli olacak zamlı fiyatlar, pompa fiyatlarına yansıyacak.
İstanbul'da 6,10-6,18 liradan satılan otogaz fiyatı zam sonrasında 6,59-6,67 liraya yükselecek. Ankara'da 6,74, İzmir'de 6,53 liraya çıkacak.