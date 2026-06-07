Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı
İstanbul Maltepe’de bulunan Otokoç Genel Müdürlüğü binasına silahla ateş açılmasıyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Sabah saatlerinde Maltepe Aydınevler Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre 2 şahıs, Otokoç'a ait otomotiv firmasının iş yerine uzun namlulu silahlarla ateş açtı.
Saldırganlar daha sonrasında olay yerinden bir ticari taksiyle kaçarak uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, olay yerinde yapılan incelemede 1 adet uzun namlulu silah ve çok sayıda boş kovan bulundu.
Polis ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, saldırganların yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.
Soruşturma başlatıldı
Saldırıya ilişkin, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.