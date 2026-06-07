Otokoç'a silahlı saldırı: İki şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Maltepe’de bulunan Otokoç Genel Müdürlüğü önünde sabah saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.
Sabah saatlerinde Maltepe Aydınevler Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre 2 şahıs, Otokoç'a ait otomotiv firmasının iş yerine uzun namlulu silahlarla ateş açtı.
Saldırganlar daha sonrasında olay yerinden bir ticari taksiyle kaçarak uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, olay yerinde yapılan incelemede 1 adet uzun namlulu silah ve çok sayıda boş kovan bulundu.
Polis ekiplerinin çalışması sonucu kaçan iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Saldırıya ilişkin, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.