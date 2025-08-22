Otomobil içinde havai fişek ateşledi: Ehliyetine 2 yıl el konuldu
Ankara'nın Sincan ilçesinde otomobilin içinde havai fişek ateşleyen kişilere ağır yaptırımlar uygulandı. Olay sırasında havai fişek ateşleyen T.Ç. gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sürücü A.Ö.K.'ye ise 27 bin 557 lira para cezası kesildi, ehliyetine 2 yıl el konuldu ve psikoteknik değerlendirme için sağlık kuruluşuna sevk edildi.
Olay, Yenikent semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobilin içinde havai fişek ateşleyen T.Ç. isimli şahıs yakalanarak mahkemeye çıkarıldı. T.Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sürücü belgesine 2 yıl el konuldu
Olay sırasında yanında bulunan sürücü A.Ö.K.'nin de daha sonra gözaltına alındığı belirtildi. A.Ö.K.'ye 27 bin 557 lira para cezası kesildi, ayrıca sürücü belgesine 2 yıl süreyle el konuldu.
Yetkililer, A.Ö.K.'nin psikoteknik değerlendirme için ilgili sağlık kuruluşuna sevk edildiğini bildirdi.