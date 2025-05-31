Otomobil şarampole düştü: 4 yaralı
Uşak'ta bir otomobilin şarampole düşmesi sonucu 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, A.K. (82) idaresindeki 26 AFJ 768 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü.
Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
112 Sağlık ekiplerince, otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu konumunda bulunan E.H (77), N.K. (71) ve E.K. (75) çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan, yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.