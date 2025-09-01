Otomobil, taksi, otobüs... Primler güncellendi: Trafik sigortasında yeni tarifeler belli oldu

Sigorta Bilgi Merkezi’nin açıkladığı listede, İstanbul’da otomobilini 4. basamaktan sigortalatacak bir sürücünün cebinden 14 bin 462 TL çıkacak.

Trafik sigortası olmadan yola çıkanların, polis tarafından durdurulması halinde hem para cezası hem de araç bağlama yaptırımıyla karşılaşacağı hatırlatıldı.

Primlere ortalama yüzde 1,2 zam

Yeni tabloda primlere ortalama yüzde 1,2 oranında artış yapıldı. Riskli sürücüler ile düşük riskliler arasındaki fark ise yüzde 500’e yakın seviyelere ulaştı.

Şehirlere göre otomobil primleri

İstanbul: 0. basamakta 43.835 TL, 8. basamakta 7.306 TL

Ankara: 0. basamakta 42.594 TL, 8. basamakta 7.099 TL

İzmir: 0. basamakta 41.353 TL, 8. basamakta 6.892 TL

Ticari araçlarda sert artış

Taksilerde sigorta primleri dikkat çekici seviyelere çıktı.

İstanbul: 0. basamak 115.493 TL, 8. basamak 19.249 TL

Ankara: en yüksek 11.225 TL, en düşük 18.704 TL

İzmir: en yüksek 108.956 TL, en düşük 18.159 TL

Otobüsler zirvede

İstanbul’da 31 koltuk ve üzeri otobüslerde 0. basamak prim 276.819 TL’ye çıkarken, 8. basamakta bu tutar 46.136 TL oldu.

Sigortasız araç kullanmanın cezası

2025 yılı için sigortasız araç kullananlara 993 TL idari para cezası kesilecek. Bunun yanı sıra araç, trafikten men edilerek bağlanacak.