Otomobildeki hoparlörden 2 bine yakın uyuşturucu hap çıktı: Bahanesi pes dedirtti

Adana’da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucunda bir otomobilin bagajındaki hoparlör içerisine gizlenmiş yaklaşık 2 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Hoparlörden çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi’nde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada narkotik köpeği, bagajda bulunan subwoofer hoparlöre tepki verdi. Hoparlör açıldığında içerisine gizlenmiş yaklaşık 2 bin adet uyuşturucu hap bulundu.

Şüphelilerin ifadeleri

Operasyonda araç sürücüsü A.S. (41) ve yanındaki A.Y. (30) gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde A.S., “Bağımlıyım, uyuşturucu bana ait. Ucuza bulduğum için toplu aldım” savunmasını yaptı. Diğer şüpheli A.Y. ise, “Maddeler ile alakam yoktur, benim değil” diyerek suçlamaları reddetti.

Mahkeme kararı

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.