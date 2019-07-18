"Otomotiv sektörü için acil eylem planı hazırlansın"

18 Temmuz 2019

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, "En kısa sürede otomotiv sektörünün geleceği planlanarak uygun politikaların belirlenmesi için iktidar, muhalefet ayrımı yapmadan elimizi taşın altına koymanın zamanı gelmiştir. Ticaret ve Sanayi bakanlıklarını ortak, acil eylem planı hazırlamaya çağırıyorum." dedi.

Tarhan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, otomotiv sektörünün sorunlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ekonomisinin taşıyıcı kolonunun otomotiv sektörü olduğunu vurgulayan Tarhan, son yıllarda düşük kapasite kullanım oranından kaynaklanan yüksek üretim maliyeti, dış pazarlarda yaşanan sorunlar ve ana-yan sanayi ilişkilerinin yetersizliğinin sektörü zorladığını söyledi.

Otomotiv sektörüne yönelik teşviklerin 1 Temmuz'da sona ermesinin "şok etkisi" yarattığını savunan Tarhan, "Çünkü herkes devam edeceği konusunda çok emindi. Pazar bu kadar daralırken desteklerin çekilmeyeceği düşünülüyordu. Otomotiv sektörüne acil destek verilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Tarhan, bu yılın ilk yarısında yüzde 45 daralan sektörün ihracatla ayakta durmaya çalıştığını belirterek, "Kur etkisi, liranın alım gücünün zayıflaması, vatandaşın krediye ulaşmakta yaşadığı zorluklar ve yüksek faiz, iç pazarı neredeyse bitirme noktasına getirmiştir." dedi.

Honda'nın Kocaeli fabrikasını kapatma kararının ülke ekonomisi açısından üzücü olduğunu dile getiren Tarhan, Türkiye'ye yatırım yapmayı düşündüğü bildirilen Volkswagen'in teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

Sektörün ayakta kalması için önlemler alınmasını isteyen Tarhan, "Eğer önlem alınmazsa tarım, tekstil, enerji, sanayi ve inşaat sektöründe olduğu gibi otomotiv sektörü de büyük bir çöküş içerisine girecektir. En kısa sürede otomotiv sektörünün geleceği planlanarak, uygun politikaların belirlenmesi için iktidar muhalefet ayrımı yapmadan elimizi taşın altına koymanın zamanı gelmiştir. Ticaret ve Sanayi bakanlıklarını ortak, acil eylem planı hazırlamaya çağırıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Beş babayiğidin bu faizle üretim yapma şansı yok"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Tarhan, bir soru üzerine, 11. Kalkınma Planı'nda otomotiv sektörüne yönelik sadece yerli araç üretimine yönelik ifadelerin bulunduğunu söyledi.

Yerli araç üretiminin yıllardır Türkiye'nin gündeminde bulunduğunu ancak bu konuda somut bir adım görülmediğini öne süren Tarhan, "Bugün yerli aracı değil, mevcut otomotiv sektörünü nasıl ayakta tutarız, onu konuşmamız gerekiyor. Beş babayiğidin bugünkü faizle bu üretimi yapma şansı yok. Çok büyük rakamlar bunlar. Dün de Genel Kurulda bir kanun maddesi geçti. Otomotiv sektörüne destek verme yetkisini Cumhurbaşkanı aldı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin üretimden uzaklaştığını ileri süren Tarhan, değerli firmalardan birinin daha yok olmaya terk edildiğini savundu.

"Uzel" markasının dünya pazarının yüzde 60'ından fazlasına hakim durumdayken ailevi nedenle yönetimine kayyum atandığını anlatan Tarhan, "kayyum tarafından yönetilen firmanın fabrikasından kamyonlarla hırsızlık yapılmasına göz yumulduğunu" iddia etti.

Otomotiv sektörüne yönelik teşvik verilmesi gerektiğini de dile getiren Tarhan, KDV'nin 1300 motor araçlarda düşürülüp, lüks araçlarda yükseltilebileceğini; üretim sanayinin de yeniden yapılandırılabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA