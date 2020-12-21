Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 3 ay ertelendi
Bakanlık tarafından hazırlanan Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi, 31 Mart'a ertelendi.
AA
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi, 31 Mart 2021'e ertelendi.
Bakanlıkça hazırlanan "Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin" yürürlük tarihine ilişkin değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bu kapsamda, yönetmeliğin "31 Aralık 2020" olan yürürlük tarihi "31 Mart 2021" olarak değiştirildi.