Otoyol ücretini ödemeyen yabancı dışarı çıkamayacak

Uraloğlu, “Ülke içerisin­de tahsil edilemeyen borçlar, yabancı plakalı aracın Türki­ye’den çıkış yapmak üzere sı­nır kapısına gelmesi halinde elektronik ortamda sorgula­nacak. Karayolları Genel Mü­dürlüğü sistemlerinde kayıt­lı borçların Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlı­ğı sistemleri üzerinden görün­tülenmesiyle birlikte borçlar tahsil edilmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idare­since izin verilmeyecek” de­di.

Uraloğlu, yabancı plakalı araçların ücretli karayollarını kullanırken Hızlı Geçiş Siste­mi (HGS) veya benzeri elekt­ronik geçiş sistemlerinden bi­rine abone olmalarının esas ol­duğunu belirtti.

Fransızlardan köprülere özelleştirme teklifi

Fransız altyapı yatırımcısı Meridiam SAS, Bloomberg’e bilgi veren kaynaklara göre, özelleştirilmesi planlanan İs­tanbul’un iki boğaz köprüsü için teklif vermeyi değerlendi­ren yatırımcılar arasında yer alıyor.

Kaynaklar, Meridiam’ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köp­rüsü ile bazı otoyolların iş­letme hakları için yapılması planlanan özelleştirme prog­ramına katılmak üzere Makyol İnşaat Sanayi Turizm ve Ti­caret A.Ş. ile bir konsorsiyum kurmayı planladığını belirtti. Kaynaklara göre, iki köprünün ve otoyol ağının bazı bölüm­lerinin işletme haklarının sa­tışında resmi ihale sürecinin başlaması için sona yaklaşıldı.