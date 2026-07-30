Otoyol ücretini ödemeyen yabancı dışarı çıkamayacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Abdulkadir Uraloğlu, “Ücretli Karayollarında Yabancı Plakalı Araçlara Ait Geçiş Ücretleri ve İdari Para Cezaları ile Cezaların Tahsiline İlişkin Yönetmelik”in 29 Temmuz tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.
Uraloğlu, “Ülke içerisinde tahsil edilemeyen borçlar, yabancı plakalı aracın Türkiye’den çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelmesi halinde elektronik ortamda sorgulanacak. Karayolları Genel Müdürlüğü sistemlerinde kayıtlı borçların Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı sistemleri üzerinden görüntülenmesiyle birlikte borçlar tahsil edilmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek” dedi.
Uraloğlu, yabancı plakalı araçların ücretli karayollarını kullanırken Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) veya benzeri elektronik geçiş sistemlerinden birine abone olmalarının esas olduğunu belirtti.
Fransızlardan köprülere özelleştirme teklifi
Fransız altyapı yatırımcısı Meridiam SAS, Bloomberg’e bilgi veren kaynaklara göre, özelleştirilmesi planlanan İstanbul’un iki boğaz köprüsü için teklif vermeyi değerlendiren yatırımcılar arasında yer alıyor.
Kaynaklar, Meridiam’ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile bazı otoyolların işletme hakları için yapılması planlanan özelleştirme programına katılmak üzere Makyol İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. ile bir konsorsiyum kurmayı planladığını belirtti. Kaynaklara göre, iki köprünün ve otoyol ağının bazı bölümlerinin işletme haklarının satışında resmi ihale sürecinin başlaması için sona yaklaşıldı.