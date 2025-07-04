Otoyol ve karayollarında geçici kapanmalar ve kontroller: İşte güncel trafik durumu

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yurt genelinde sürdürülen yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücüleri uyardı. Trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi çağrısı yapılırken, bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatıldığı veya kontrollü ulaşıma açıldığı bildirildi.

En dikkat çeken gelişme, İzmir-Aydın Otoyolu'nda yaşandı. Çeşme Otoyolu ayrımı ile Havalimanı kavşakları arasında, Yıldızköy mevkisinde çıkan yangın nedeniyle trafiğe geçici olarak kapatılan yol yeniden ulaşıma açıldı. Ancak İzmir-Aydın istikametinde sol ve orta şeritler halen üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle kapalı. Ulaşım sağ şerit ve emniyet şeridinden sağlanıyor.

Çalışma yürütülen diğer güzergahlar

* Kuzey Marmara Otoyolu (Karasu–Akyazı Kavşakları, km 0-4): Ankara–İstanbul yönünde bakım çalışması nedeniyle bant aktarımı yapıldı. Ulaşım, karşı istikametten iki yönlü veriliyor.

* Anadolu Otoyolu (Bolu Doğu–Bolu Batı Kavşakları, km 11-13): İstanbul yönü trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

* Trabzon-Rize Yolu (Kaşüstü Araç Alt Geçidi, km 9): Rize yönü, 21.00–06.00 saatleri arasında kapalı olacak. Ulaşım üst geçit bağlantısından verilecek.

* Akseki–İbradı Yolu (km 30–33): Patlatmalı kazı çalışmaları nedeniyle 10.00–17.00 saatlerinde yol aralıklı olarak trafiğe kapatılacak. Alternatif güzergah: Cevizli–Derebucak–İbradı.

* Silifke–Mersin Yolu (km 40–41, Kocahasanlı mevkisi): “Çeşmeli–Erdemli–Silifke–Taşucu Otoyolu Projesi” kapsamında çalışmalar sürüyor. Ulaşım kontrollü veriliyor.

* Aksaray–Ortaköy Yolu (km 15–16 ve km 20–25): Ortaköy çevre yolu ile Seksenuşağı-Yıldırımlar köyleri arasındaki çalışmalarda trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

* Bursa–İnegöl–Bozüyük Yolu (km 27–29): Ankara-Bursa yönünde ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

* Kastamonu–İnebolu–Devrekani–Çatalzeytin Yolu (km 28–42): Yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin işaretlere dikkat etmesi isteniyor.

* Kaman–Kırşehir Yolu (km 0–7): Ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.