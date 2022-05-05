Otoyollarda hız sınırı artırılıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 Temmuz itibarıyla otoyollarda hız sınırının artırılacağını açıkladı.

Buna göre, otobanlardaki azami hız sınırı 120 km'den 140 km'ye çıkacak. Ceza limiti ise 154 km olacak.

Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

- İstanbul’da şu anda toplam 500 bin kayıtlı Suriyeli var.

- Türkiye’de toplam 3 milyon 762 bin 386 Suriyeli var.

- Ümit Özdağ'ın yaptığı Soros taktiğidir.

- Lübnan'da çekilen görüntüler Türkiye diye servis edildi.

- Avrupa Birliği, Türkiye'nin göçmen deposu olmasını istiyor.

- Sessiz İstila filminin parası nereden geldi?

- 750 bin Suriyeli çocuk bu ülkede doğdu.

- 2011 yılından itibaren 200 bin 950 Suriyeli, Türkiye vatandaşı oldu.

- İstanbul’a geçici koruma statüsünde kimseyi almıyoruz.

- 1 milyon 423 bin kaçak mülteci yakaladık.

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